英派消防助收屍分食物 徵召退休警救護車服務員 盼紓緊急服務壓力

消防將接受處理新冠病毒培訓

英國消防工會與消防署、消防拯救隊負責官員達成協議，消防員除了應付日常工作，還將會為疫情作出個別服務。消防工會秘書長弗拉克表示，消防員本身就慣於處理可怕情况及事故，他們會受培訓處理新冠病毒相關工作及獲發個人防護裝備，將準備收屍，駕救護車，送食物、藥物等必需品給有需要人士。

重災區倫敦亦邀請數十萬名退休警察、救護車服務員協助紓減應付疫情的緊急服務壓力。倫敦警察局首長狄克（Cressida Dick）發信給近5年退休的警員，請他們以受薪或自願形式提供服務，另請求年資近30年的警員押後退休。救護車服務亦邀請接聽查詢疾病的111或緊急求助999的熱線的舊同僚回歸。

76歲醫生隔離後病逝 或首名殉職醫生

英國連續兩日都錄得過百宗死亡個案增幅，周五新增181宗死亡個案，總數達759宗，確診數目則增至14,579宗。醫療及緊急服務皆現人手緊張，又缺保護裝備。蘇格蘭格拉斯哥28歲護士考恩（Amber Cowan）透露，她到人手短缺的深切治療室照顧新冠病毒患者前，已立下遺囑。NHS鑑於深切治療病房設備緊絀，表示必要時容許醫生給兩病人用一部呼吸機。新冠肺炎疫情下，埃塞克斯（Essex）76歲醫生扎伊迪（Habib Zaidi）自我隔離一周後，周二送入醫院深切治療，周三辭世，很可能是英國首名為新冠病毒殉職的英國醫生。據報他有病徵，未確診。

《衛報》報道，域斯咸（Wrexham）47歲男子加利（Tim Galley）於3月14日發病，3天後開始發燒。但他為免增加醫護負擔，拒絕求醫，自行居家隔離。周二早上，其女友拜託持有門匙的鄰居入屋查看，發現他在牀上已斃。當局驗屍確定他染有新冠病毒。

英國有民眾周四晚8時參與「為醫護鼓掌」（Clap for Carers）行動，各地有民眾走出門外、在露台或窗前鼓掌和歡呼，支持及感謝醫護。英國首相約翰遜、喬治王子也有參與。

因應疫情，白金漢宮周五宣布，6月13日英女王壽辰的傳統巡遊將會更改模式。

（衛報/路透社/每日郵報）

（抗疫新階段）