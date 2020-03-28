日本新增確診新高 東京大阪促周末勿外出

小池昨稱，目前東京已面對遏止疫情爆發的臨界點，希望公眾抱持危機意識，合作採取適切行動防止疫情擴散，包括本周末避免不必要外出，至於賞櫻活動亦可留待明年再舉行。她亦特別指出年輕人即使受感染，亦可能在不知情下照常活動，到音樂場館等人多密集的室內空間，較易令感染擴散。被問及目前是否應公布緊急事態宣言，小池稱目前狀况已接「非常接近」，為免日本如部分海外地區般醫療系統崩潰，醫療機構必須做好準備。東京多家百貨公司已宣布在周末暫停營業或縮短營業時間。

安倍稱東京封城影響日本經濟

小池早前表示東京面對疫情爆發的重要局面，可導致封城，又聯同神奈川、埼玉、千葉、山梨四個鄰縣共同呼籲民眾本周末避免外出。安倍昨於參議院預算委員會上稱，一旦東京封城將對日本經濟造成重大影響，今後希望與包括東京在內的各都道府縣合作應對。經濟再生擔當大臣西村康稔則稱，現階段還未到公布緊急事態宣言的地步，若病例再增加，特別是在無法追蹤感染途徑時，會聽取專家意見做出適當判斷。

日本昨日累計感染人數為1524人。厚生勞動省本月中公布當地病毒檢測能力追加至日約7500宗，實際檢測數字只佔2%，仍遠低於預期水平。該省早前推算在疫情高峰時全國將有約23萬人需入院，要求各地方政府為此調整醫療系統，但日本放送協會調查發現，只有兩個縣表示能確保有足夠病床供使用，其餘則表示無法提供或不能確定，原因包括空間不足，相信實際需要將遠高於推算數字等。

東北醫科藥科大學特任教授賀來滿夫稱，疫情擴散迅速，惟醫療機構對應與國家期望有重大落差，地方政府必須與醫療機構合作，防止醫療系統在患者湧至時無力負荷。

（NHK/中央社）

（抗疫新階段）