紐約首醫護染疫殉職 同事轟防護裝備不足

殉職的是在曼哈頓「西奈山西醫院」48歲助理護士經理凱利（Kious Kelly）。他確診後呼吸困難到無法講話，在深切治療病房靠呼吸機維持呼吸，本周二晚死亡。他死前曾透過手機短訊通知姐妹，促她不要將自己確診的消息告知父母，以免他們擔心。同事透露，凱利雖然一般要親手協助組內護士脫下防護衣等，但生前無用過防護裝備。凱利的同事反應悲憤，一名護士說：「他死得不值。醫院該負起責任。醫院殺死他。」

護士工會非正式調查 至少65人確診

紐約州護士工會一項本周初向屬會會員做的非正式調查發現，至少65人確診，其中西奈山西醫院有241人回應，6人表示測試呈陽性。

該院護士本月17日曾在社交網絡上載穿著黑色垃圾袋代替防護衣的照片，指出整家醫院沒有防護袍、口罩、面罩，保鮮紙、手部消毒劑亦開始短缺。院方對凱利之死表示遺憾，但強調防護裝備不足是全紐約州都出現的情况。《紐約郵報》報道，科莫周四指過去幾日醫護的個人防護裝備「可能」不足，但目前已「足夠」，西奈山西醫院護士駁斥是謊話。

紐約市確診個案達23112宗，迄周四晚單日增加了3101宗，該市至少一所醫院需要試行兩病人共用一台呼吸機，惹起部分醫生擔心潛在更大風險。

另外，美國航空母艦「羅斯福」號因周二發現3人確診，全艦約5000人接受病毒檢測，確診人數周四飇增至25人。該艦已折返關島美軍基地，但船員到時不准上岸。

（紐約郵報/紐約時報）

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