美確診數超中國 模型預測可死8萬人 芝加哥底特律或成下個爆發點

按約翰霍普金斯大學最新數字，美國確診個案有86012宗，多過中國的81897宗，以死亡人數計，美國只有1290宗，遠少於中國的3296宗和意大利的9134宗。以目前走勢，意大利確診人數亦勢將超越中國。

華盛頓大學分析 預計6月才回落

華盛頓大學醫學院最新公布的數據分析指，這場大流行或導致全美未來4個月會有8.1萬人死亡，可能要到6月升勢才會回落，去到7月仍會有死亡個案。死亡人數的預測由3.8萬至16.2萬不等，領導研究的學者梅利（Christopher Murray）解釋，這是由於不同地區的擴散速度有所不同。

該評估引用政府和醫院等不同數據來源來作分析，還指美國全國的住院病人數量會在4月第二周升至高峰，但個別州份或有差異。這意味着保持社交距離的措施或要維持得原先預期更長時間，但梅利指，如果能更有效測試和隔離病患，政府仍可以放寬限制。

白宮抗疫應對協調官員比爾克斯（Deborah Birx）周四稱，芝加哥和底特律或成下一波大爆發的熱點。她在簡報會上指，芝加哥所在的伊利諾伊州庫克縣和底特律所在的密歇根州韋恩縣，確診個案急升，令官員憂慮。據約翰霍普金斯大學數據，庫克縣已有合共逾1400宗確診個案，韋恩縣則是略低於1400宗。比爾克斯解釋稱，爆發熱點都位於市區或為該市區服務的社區。除了被視為爆發「震央」的紐約州，目前南部的新奧爾良和西北部的西雅圖都被列為熱點。

特朗普函各州長 稱分級計劃助作正確決定

特朗普周四公布全美各縣分級評估爆發風險的方案，以按標準製作針對性的指引。他去信各州州長介紹計劃時，樂觀地稱隨着病毒測試工具能力有所提升，公共衛生官員可以有更準繩地評估哪些地區正出現嚴重爆發。按其計劃，風險評級將分為高、中、低，特朗普指新指引可容許各地方政府在增減跟社交距離有關的措施、以及推行其他抗疫措施時，能作出正確決定。

美考慮派兵美加邊境防疫 杜魯多反對

疫情亦引發美墨加邊境爭議。美墨加三國暫時關閉邊境，但容許必要物流貨運，有墨西哥示威者周三封鎖美墨邊境一條通道，要求當局阻止美國人入境播毒。另外，白宮曾商討派遣近1000名美軍深入加國邊界30公里駐守在美加邊境官方檢查哨之間偵查非法越界者，加拿大總理杜魯多已表明反對。

（紐約時報/華爾街日報/路透社/國會山莊報）

（抗疫新階段）