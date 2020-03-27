Open Menu
主頁
每日明報
即時新聞
明報OL網
明報影片
明報健康網
訂戶專享
會員平台
國際
要聞
港聞
經濟
娛樂
社評
觀點
中國
國際
教育
體育
副刊
英文
作家專欄
創科線
偵查報道
圖片看世界
國際
2020年3月27日星期五
國際要聞
美16萬億救市恐難止近火 「泵水」規模等同3年軍費 眾議院最快今表決
醫院省資源 擬停為確診者心肺復蘇
英醫院面臨「病人海嘯」 病重者增
西班牙死亡數超中國 副首相染疫
政府無方 巴西黑幫自設宵禁令抗疫
不越雷池
新西蘭首定罪恐怖分子
美起訴委總統「毒品恐怖主義」
失蹤FBI前探員疑伊朗獄中亡
不越雷池
prev
next
【明報專訊】為遏止新冠病毒傳播，印度城市艾哈邁達巴德一間藥店昨在門口畫上一個個圓圈，讓排隊的顧客保持距離。截至昨日，印度有逾560宗確診個案，最少9人死亡。
（路透社）
（抗疫新階段）
上 / 下一篇新聞
美16萬億救市恐難止近火 「泵水」規模等同3年軍費 眾議院最快今表決
醫院省資源 擬停為確診者心肺復蘇
英醫院面臨「病人海嘯」 病重者增
西班牙死亡數超中國 副首相染疫
政府無方 巴西黑幫自設宵禁令抗疫
不越雷池
新西蘭首定罪恐怖分子
美起訴委總統「毒品恐怖主義」
失蹤FBI前探員疑伊朗獄中亡
美16萬億救市恐難止近火 「泵水」規模等同3年軍費 眾議院最快今表決
醫院省資源 擬停為確診者心肺復蘇
英醫院面臨「病人海嘯」 病重者增
西班牙死亡數超中國 副首相染疫
政府無方 巴西黑幫自設宵禁令抗疫
新西蘭首定罪恐怖分子
美起訴委總統「毒品恐怖主義」
失蹤FBI前探員疑伊朗獄中亡
prev
next
相關新聞
美16萬億救市恐難止近火 「泵水」規模等同3年軍費 眾議院最快今表決
醫院省資源 擬停為確診者心肺復蘇
英醫院面臨「病人海嘯」 病重者增
西班牙死亡數超中國 副首相染疫
政府無方 巴西黑幫自設宵禁令抗疫