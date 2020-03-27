國際

國際要聞

不越雷池

【明報專訊】為遏止新冠病毒傳播，印度城市艾哈邁達巴德一間藥店昨在門口畫上一個個圓圈，讓排隊的顧客保持距離。截至昨日，印度有逾560宗確診個案，最少9人死亡。

（路透社）

（抗疫新階段）

上 / 下一篇新聞