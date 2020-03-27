英醫院面臨「病人海嘯」 病重者增

補助自僱者 最多八成收入

英國財相辛偉誠（Rishi Sunak）周四（26日）將公布新一輪財政補助計劃，支援因疫情面臨財困的自僱人士，相關人士料可獲近期收入的八成補助。辛偉誠上周五（20日）公布，將動用公帑代僱主向因受疫情影響無法上班的僱員支付最多八成薪金，每人每月上限為2500鎊（約2.2萬港元），初步為期3個月，旨在遏止裁員潮，惟國內約500萬名自僱人士要求當局提供相應援助呼聲日增。辛偉誠雖承諾會在未來數天「不惜一切」協助自僱人士，但亦多番表明問題「極其複雜」，例如判別自僱者收入是否受疫情影響有困難，涉及公平及政府負擔能力等問題。

《衛報》引述消息人士稱，新的財政補助計劃亦將向自僱者提供不多於每月2500鎊的稅前收入補助，但部分自僱者將不受保障，包括正領取統一福利救濟金（universial credit）的人士。

政府上周亦提高統一福利救濟金發放額度，以援助低收入人士，不過英國就業及退休事務部周三公布，過去9天申請救濟金人數多達47.7萬，超過2008至2009年金融海嘯期間每月最高申請人數。

（衛報/BBC）

（抗疫新階段）