美16萬億救市恐難止近火 「泵水」規模等同3年軍費 眾議院最快今表決

參議院通過 零票反對

特朗普政府跟兩黨參院領袖連日討價還價後，終達成救市方案協議，周三交到參議院，以96票贊成對零票反對（4票缺席）通過。民主黨的眾議院多數派領袖霍耶其後稱，眾院會在周五表決議案。

方案估值2萬億美元，主要內容包括針對大小企業的貸款或援助項目，向中下收入階層直接「派錢」，針對最受打擊的航空業則有員工薪金暫時「包底」的措施，抗疫最前線的醫療界亦有逾1400億美元（約1.1萬億港元）的撥款，用以購買所需設備和疫苗開發等（見表）。

向中下階層派錢 航空業出糧包底

民主黨人成功從共和黨參院領袖麥康奈爾的原先方案爭取作出多項修訂，例如要求接受政府援助的企業，須限制高層花紅，並在一定時限內不得回購公司股份。民主黨的其一關鍵勝利是爭取到財政部內設置由參議院通過人選的獨立監察官，以審視總值5000億美元的大企業救援項目之資金流向。儘管有評論擔心這會拖慢救市，但也有擔心此舉不足以阻止浪費和訛詐行徑。民主黨人還爭取到禁止特朗普擁有的企業從救市方案中分一杯羹。

儘管金額高達2萬億美元的救市方案佔美國GDP逾9%，比2007至2009年金融海嘯前後的三大救市方案要高，但專家普遍認為，這次行動只是開端，即使撥款2萬億美元，之後還是不足夠。諮詢公司Evercore ISI的經濟師特德斯奇（Ernie Tedeschi）解釋說：「問題正加速擴大，那比財金決策者的動作更快。」致同（Grant Thornton）會計師事務所首席經濟師斯旺克（Diane Swonk）直言，當有這麼大型的救市出現，你不會回望去問是否太多，只會問「我們遺漏了什麼」。

《紐約時報》稱，這次方案嚴格而言不算是刺激經濟，而是一連串的救命錢，重要的是這些救命錢能否盡快送到家庭和商界手上。據接近談判的人士稱，即使特朗普周四已可簽署立法，資金也要到下周才能送到小企業手上，但很多未必等得及，據摩根大通轄下研究所的分析，以典型的小企業計，其流動資金只足以應付12天零收入。專家擔心，倘若上述措施成效未如理想，疫情引發的經濟危機將拖得更長，加深衰退陰霾。

（彭博社/華爾街日報/紐約時報）

（抗疫新階段）