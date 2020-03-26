印度封城掀搶購潮 貧民憂未病先餓死

印度確診人數近日急升，到昨日有最少519宗個案，10人死亡。莫迪周二宣布從午夜起全國封城21日，表示儘管措施會重挫經濟，但強調「若無法在這21天內控制疫情，那麼我們的國家、你的家庭都將會倒退21年」。在封城令下，所有非必要商業活動停止，學校停課及禁止公眾集會，違者最高監禁兩年及巨額罰款。莫迪呼籲民眾不要恐慌搶購物資，警告這只會增病毒擴散風險，強調政府會確保物資供應充足。不過在德里和孟買，民眾昨日仍湧往商店及藥房，有店東說：「我們所有庫存，包括米、麵粉、麵包、餅乾和食油俱已售罄。」

民工冒感染風險外出碰運氣

印度封城最受打擊的相信是貧民。德里政府周日已宣布將封城，來自北方邦的建築工人庫馬爾（Ramesh Kumar）來到德里市郊找工作，表示知道沒有人會聘請他們，但還是來碰運氣，「我通常一天掙600盧比（約61港元），但我有5個人要養。家裏的食物再過幾天就吃光，我知道新冠肺炎的風險，但我不能看着孩子捱餓」。雖然包括北方邦在內的多個地方政府均承諾會直接將錢轉入工人的銀行戶口，莫迪政府亦表示會幫助受封城影響的日薪工人，不過物流是一大挑戰。

勞工保障差 「N無」難獲救濟

據國際勞工組織數據，印度最少九成勞動力由非正式部門聘用，包括保安員、清潔工、人力車伕、街頭小販和家庭傭工，大部分沒退休金、病假、有薪假或保險等保障，很多人甚至沒有銀行戶口，只靠現金薪酬來維持日常所需。此外他們很多是來自外邦的民工，居無定所，全國四處流動找工。北方邦前首席部長雅達夫（Akhilesh Yadav）呼籲當局派錢、大米和小麥等，採取行動幫助窮人。

在北部城市安拉阿巴德（Allahabad）擔任人力車夫的拉爾（Kishan Lal）說，過去4天他掙不到錢，「我聽說政府補貼我們，但我不知道何時及如何能拿到」。除了受僱的勞工，經營路邊攤檔的店主也缺錢支付員工薪金，一名飲料檔老闆說：「我感到無助，我擔心新冠病毒殺死我們之前，我們就餓死了。」

（BBC/法新社）

（抗疫新階段）