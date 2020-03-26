特朗普盼復活節重啟經濟 廣受質疑

專家黨友反對過早撤防疫

美國有線新聞網絡（CNN）統計有逾1.6億人受政府的居家令影響，佔全國人口一半。隨着商業活動停擺，不少人憂慮對經濟造成的衝擊。特朗普周二向霍士新聞表示，希望下月12日復活節前就能重啟經濟活動，意即放寬禁令。他後來在白宮記者會被問及這個時間表是否可行時，強調只會在疫情好轉時復工，又稱美國大部分地區情况良好，例如得州的農業區等，「我們開始看到曙光」，重申經濟停擺帶來的影響或比疫情本身更嚴重。

特朗普處理今次疫情及經濟的手法，勢影響他11月的選情。民調機構蓋洛普（Gallup）周二公布的數據顯示，受訪者對他施政的滿意度上升5個百分點至49%，為上任以來最高，更有六成人認同其應對疫情的方式。調查在本月13日至22日所做，正值特朗普開始採取更嚴厲的抗疫措施。

地方部門乏資源 難仿韓式控疫

惟他急於重啟經濟活動的想法有違衛生專家建議，共和黨內也不乏質疑聲音。眾議員切尼（Liz Cheney）認為，經濟不可能在醫院超負荷下正常運作；就連與特朗普相熟的共和黨參議員格雷厄姆（Lindsey Graham）亦表示，抗疫應聽從專家意見，「除非病毒受控，否則經濟就無法運作」。

不少專家提出參考其他國家，例如韓國可維持部分經濟運作，是因結合社交距離和其他策略，如大規模追蹤確診者動向，然後隔離所有密切接觸者。惟美國現由地方衛生部門處理這項工作，但因長年被削減預算而缺乏人手和資源。

學者倡廣泛檢測覓有抗體康復者

另外，有專家認為不能只用居家令或提倡社交距離這些防守式抗疫手法，正如「你不能靠死守勝出足球比賽」。如果當局開發廣泛的血清學測試，就可識別出有抗體的康復者，這些人就可負責送貨、支持醫院運作和重啟經濟等活動。傳染病學家里弗斯（Caitlin Rivers）坦言未曾大規模使用這種策略，她以非洲爆發伊波拉病毒為例，指提供護理服務、照顧病人子女或埋葬死者的都是那些倖存者。

（華盛頓郵報/衛報/金融時報）

（抗疫新階段）