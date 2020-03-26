每3天倍增 紐約州「擴散如子彈列車」

預備改建大學宿舍酒店為醫院

紐約州截至周二有逾2.5萬宗確診病例，科莫估計最壞情况需要14萬張病牀，當局正研究擴充醫院範圍，例如將大學宿舍和酒店改為臨時醫院。他又表示，紐約州現有7000部呼吸機，遠低於需求的3萬部，但聯邦政府只向該州提供400部呼吸機，他直言：「我們現在就需要聯邦政府援助。」

白宮抗疫回應協調官員比爾克斯（Deborah Birx）周二指出，美國有56%的病例可追溯至紐約市都會區，呼籲任何離開該地區的人自我隔離14天。佛羅里達州亦有多宗病例與紐約有關，州長德桑蒂斯（Ron DeSantis）周一頒布行政命令，要求從紐約州等3州的機場抵達佛州的人強制隔離14天。

紐約市「淪陷」 公共交通成關鍵

紐約市成今次疫情重災區，根據人口普查局的數據，該市每平方英里有2.8萬人居住，為全國人口密度最高的城市，排第二的三藩市每平方英里則只有1.7萬人。根據約翰霍普金斯大學昨日的數據，紐約市有逾1.5萬宗病例。有專家指該市的病例遠高於其他城市，除因人口較多及病毒檢測廣泛，亦可能與居住環境有關。加州大學柏克萊分校的傳染病學教授李·賴利（Lee Riley）指出，加州的公共交通系統較差，民眾都會自己開車，紐約人則會使用地鐵及巴士等。在普通的工作日，紐約市地鐵的乘客可達500萬人次。

儘管當局建議民眾避免接觸，但紐約州的公園周末仍有不少人聚集，而且彼此沒有保持6呎距離，令公園成抗疫新戰場。該州周日晚開始實施「居家令」，關閉所有非必要的商店，亦要求人們盡量留在家中，但仍可外出購買日用品及做運動等。紐約市長白思豪警告，若民眾不遵從有關建議，當局或關閉公園。紐約市警方亦表示已展開新的巡邏行動，鼓勵民眾保持社交距離。

（BBC/紐約時報/華盛頓郵報）

（抗疫新階段）