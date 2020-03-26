醫療物資短缺 美秘密向外求援 特朗普通電話 韓總統允增產能出口量

美國傳媒一直質疑特朗普政府在疫情應變的準備上做得不足，尤其是病毒檢測套裝不足，導致無法及時做更多測試以掌控疫情蔓延情况，但特朗普對外堅持不會求援。他周二傍晚在白宮簡報上仍然口硬，說：「我們應該永不在攸關存亡之工具上依賴外國，美國永遠不會成為哀求他人之國。」但不久即有傳媒爆料提出相反說法。

特朗普口硬 白宮紀錄未提通話

英國《衛報》報道，特朗普周二跟文在寅通電話，儘管白宮官方紀錄隻字不提，但韓國總統府青瓦台卻指這次通話是在特朗普「緊急要求」下安排，其間特朗普詢問韓方能否供應醫療物資。文在寅昨透露，特朗普在電話中要求韓國供應新冠病毒的檢測套裝及其他用於隔離的產品，而他已承諾其政府會加速相關出口。文在寅指出，該5間公司的產量可應付每日13.5萬人次的測試。韓國中央防疫對策本部本部長鄭銀敬則稱，在不影響國內防疫的前提下，可以支援美國。她指5間公司正在增加試劑產量，並正在出口國內用不完的試劑。

使領館人員全球蒐物資 不包莫斯科

另外，《外交政策》網站報道，美國國務院正要求駐各國的使領館人員協助蒐羅醫療物資，尤其是以歐洲和歐亞地區為目標。報道引述國務院第三號人物、政治事務次卿黑爾（David Hale）上周日（22日）向歐洲、歐亞和中亞地區各大使館職員發出的內部電郵提到，要求下屬匯報有何國家可以出售「關鍵的醫療供應和器材」，但電郵明確註明「不包括莫斯科」，反映華府避免尋求俄羅斯協助。電郵同時要求他們向所在國政府施壓，以增加產品產量和出口量。

電郵要求外交官重點關注美國可能短缺的項目，例如是生物危險品處理袋、N-95口罩、裹屍布、手套、防護衣、橡膠面罩呼吸器、電動空氣淨化呼吸器和外科口罩等；電郵又指美國需要購買「數以億計」的各項醫療物資，像呼吸機之類的高端物資則需要數十萬件，又鼓勵外交官如有需要尋求出口禁令豁免，以盡量加快相關供應。《外交政策》形容，電郵反映華府官員正為最壞情况作打算，擔心重蹈中國和意大利醫療系統超出負荷的覆轍。

《外交政策》引述數個知情外交消息人士稱，新指示跟美國傳統外交政策姿態明顯相反，由施援國變成求援國，顯示情况嚴重程度之高。

（衛報/韓聯社/路透社/外交政策）

（抗疫新階段）