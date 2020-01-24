曾泊悉尼 紅寶石公主郵輪133客確診

新南威爾士省衛生部官員昨稱，澳洲錄得第8宗因感染新冠病毒死亡個案，死者是「紅寶石公主」號70餘歲女乘客，上周四起留院，延至昨晨不治。同船累計133人確診（淨計澳洲），佔全國1823宗確診個案的7.3％。

2700人上周下船四散

嘉年華郵輪集團旗下的「紅寶石公主」號載有約1100名船員與2700名乘客。該船上周四停泊悉尼時已有13宗懷疑病例，省衛生部門卻評估指「低風險」，且在未有病毒檢測報告前，讓共2647名乘客落船，四散澳洲或離境。翌日該船有首批4人確診後，衛生當局才急忙追蹤乘客下落。澳籍乘客麥卡弗蒂聲稱，夫婦倆飛返倫敦希斯路機場才曉得船上有乘客生病，擔心已播毒予兩程飛機的人。事後確診的悉尼男子貝倫斯批評船公司沒警告，使他無提防便接觸了病者。

另外，嘉年華郵輪集團旗下荷美郵輪的「尚丹」號（Zaandam）郵輪，周日（22日）早上出現首批懷疑個案，有13名乘客與29名船員現流感病徵，正自我隔離。該船有1243名乘客和586名船員，3月7日至21日由阿根廷布宜諾斯艾利斯出發前往智利，惟後者拒其泊岸。「尚丹」號現擬經巴拿馬運河，3月30日靠泊美國佛州勞德代爾堡。

（彭博社/路透社/法新社）

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