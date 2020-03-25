西班牙安老院棄長者等死 軍隊消毒時揭發 部分陳屍牀上

馬德里日死150人 溜冰場停屍

西班牙國防大臣羅夫萊斯（Margarita Robles）周一在電視節目中披露，軍隊到多家護老院舍執行消毒抗疫任務時，發現有職員在院舍爆發疫情後就離開了，留下長者自生自滅。她說：「部隊在例行探訪時，發現完全遭人離棄的長者，有的死在牀上。」她表示絕對不會容忍這種麻木不仁，任何人疏忽職守均將受檢控。總檢察長宣布着手調查。

鑑於死者激增，停屍間不足，馬德里市政府表示已把一間商場內的溜冰場暫時作屍間。該市14個公墓就因職員不夠保護衣物，早前宣布暫停接收遺體。溜冰場附近的會展中心則已改裝為可容納5500病人的臨時醫院。

醫院病房3倍滿 5400醫護染疫

該國傳媒新聞片段顯示，部分馬德里的醫院容納能力已呈飽和兼接應不暇，有懷疑染病者要躺在醫院地板候診，還有很多病人戴着口罩坐在一排排的椅子上。其一醫院承認該院急症病房已達可承受量的3倍，許多病人要等上逾30小時都沒有一張病牀。

西班牙衛生部周二公布，全國在24小時之間新增514宗死亡個案，是繼周一的462宗後，連續兩日見單日新高。西班牙境內的死亡病例，上周五（20日）突破「千人大關」，但到了本周一，死亡數字就已增至2100以上，即在不到72小時內翻了一倍，這速度甚至比意大利還快。該國死亡人數昨日達2696，佔該國39,673宗總確診病例近6.8％。西班牙的疫情在歐洲僅次於意大利，該國衛生部與國內大報《國家報》都憂慮，最後的狀况恐怕會比意大利更加慘烈。《國家報》指出，意大利目前八成死亡個案都集中在疫情最初爆發的北部三個地區，但西班牙除了最先爆發疫情的馬德里等三個地區外，其他地區死亡個案都在增長，專家認為是當局未及早阻截人口流動的結果。

西班牙在本月15日宣布全國封城，有衛生專家估計，疫情可能在這幾天進入「高峰轉折點」，因為14天潛伏期即將過去，就能看到防疫隔離的具體成果。亦有專家持悲觀意見，一方面是因為西班牙的隔離與通報似乎未能有效在全國執行，另一方面是西班牙的醫護感染率高——西班牙醫護確診者已大約達5400人，佔整體確診者近14％。西班牙跟其他多國的醫護人員一樣，表示保護裝備不足。意大利醫生聯合會周一則稱，該國因疫情而死亡的醫生增至23人，多數都是猝死。

（綜合報道）

（抗疫新階段）