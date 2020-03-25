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2020年3月25日星期三
國際要聞
英最嚴居家令 專家促食物配給 為期3周 警可驅散集會違者罰款
政令信息混亂 歐美民眾照外出
特朗普憂經濟受損：美國人想上班
印度封城 全球26億人限行
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法國路邊檢測
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曾泊悉尼 紅寶石公主郵輪133客確診
莫斯科10萬人臉識別鏡頭 逮違隔離令者
法國路邊檢測
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【明報專訊】法國多地設立免下車的病毒檢測站，以擴大檢測範圍。圖為法國東北部昨有檢疫人員為車上的人採集樣本。
（抗疫新階段）
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英最嚴居家令 專家促食物配給 為期3周 警可驅散集會違者罰款
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