特朗普憂經濟受損：美國人想上班

稱保護亞裔美國人 「中國病毒」論降溫

特朗普周一在記者會表示，為期15天的保持社交距離限制下周一結束時，政府將重新評估是否有需要繼續暫停經濟活動，限制有可能延長一周，當局亦會視乎情况考慮讓部分地區率先解除限制。他指美國「並非為閉關而建」，明言將很快重啟商業活動，比部分人建議的3至4個月來得更早，又稱經濟衰退會令很多人自殺，「我們不能讓解決方案來得比問題本身更糟」。特朗普較早前以「中國病毒」稱呼新冠病毒，被指加劇美國社會對亞裔的歧視，他周一在Twitter發文稱，將全力保護亞裔美國人，又形容他們了不起，疫情蔓延絕非他們的錯。

摩根士丹利（Morgan Stanley）的研究員周一表示，預期今年第2季的經濟將以30%的年率萎縮，失業率則會急升至13%。不少人憂慮抗疫措施或對經濟打擊太大。

白宮討論重啓經濟 衛生官員唱反調

《紐約時報》報道，白官近日正討論何時重啟經濟活動，有官員透露，初步方案包括將限制範圍縮窄到特定年齡層或地區，或放寬聚集人數上限。不過，衛生官員大都反對，包括國立過敏與傳染病研究院總監福奇（Anthony Fauci）。有經濟專家亦憂慮，過早恢復正常活動或增加醫院負擔，終令更多患者死亡，亦只會加劇經濟衰退。福奇缺席周一的記者會亦引起外界關注，《紐時》報道稱，他多次糾正特朗普過於樂觀或錯誤的言論，令特朗普及部分白官顧問對他失去耐性。

世衛昨日指過去24小時，全球有85%的新病例來自歐美，其中美國佔四成。

（路透社/紐約時報/CNN/衛報）

（抗疫新階段）