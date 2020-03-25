政令信息混亂 歐美民眾照外出

加州政府下令民眾避免接觸，惟沙灘、行山徑和公園等周末依然人頭湧湧；澳洲著名的邦迪海灘上周仍有逾千人到訪，迫使當局上周六關閉海灘；倫敦地鐵周一仍擠滿上班族……這些情况都有違各地政府的呼籲。英國華威商學院行為科學教授蔡特（Nick Chater）認為，西方國家領袖表達的信息混淆，發布重要指示時，「我們不會說『建議你在紅燈時停車』……而是直接說你必須這樣做，否則就是違法」。

專家倡「韓式控疫」改善

西方政府一直不願採取如中國般嚴厲的封城措施，英國、德國及澳洲等都建議民眾保持社交距離，並呼籲企業盡可能讓員工在家工作。德國沒有實施全國範圍的禁足令，而是「交際禁令」，禁止兩人以上聚集。雖然柏林採取更嚴厲措施，要求民眾出門時要有合理的理由，但不少人對此感疑惑，紛紛到警方Twitter帳戶留言發問，例如能否探望沒迫切需要的家人等。

蔡特認為西方國家亦可參考韓國的例子，該國對民眾出外的限制較中國寬鬆，但同時作極大規模的病毒檢測，顯示或有需要結合不同策略。韓國至今已做了逾30萬次檢測，按人口比例是美國40倍以上。當局自出現首宗病例一周後，即要求醫療企業大幅生產檢測工具，現時每天生產量達10萬套。當局亦設立逾600個檢測中心及汽車檢測站等，有助及早發現感染者，減低傳播及病情惡化的風險。

（CNN/紐約時報）

（抗疫新階段）