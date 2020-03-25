英最嚴居家令 專家促食物配給 為期3周 警可驅散集會違者罰款

英國從3月5日出現本土首名死者後，死亡人數直線上升，截至周一已有335人死於新冠肺炎，累計確診病例6650宗。政府雖然勸告國民減少聚集，但不少人未有理會，倫敦地鐵繁忙時間繼續擠滿人，惹起關注。約翰遜周一晚發表電視演說，形容英國目前正面臨數十年來最大威脅，若舉國不大力合作制止病毒蔓延，衛生體系將無法應付，死者亦將不止是新冠病毒患者，還有其他患者。

定額罰款約270港元

約翰遜說：「即晚起，我必須向英國人下達一個非常簡單的指示：你們必須留在家中。」他表示，未來3周民眾只能因必要工作、購買必需品或藥物、單獨做運動或醫療需要而外出，並宣布禁止兩人以上聚會（不包括同住者），停止所有社交活動等。他同時宣布，必須關閉所有售賣非必要商品的店舖，包括服裝店和電子用品店等，也會關閉圖書館和遊樂場等，公園則會繼續開放。他警告，警方將強制對付任何違規者，包括定額罰款30鎊（約270港元）或是解散集會。

另外，英國外交部周一要求所有正在海外旅行及短期旅居海外的英國國民立即回國。外交部警告，未來48小時內可能會有更多航班取消，英國政府正和各航空公司商討，希望讓航班再營運一段時間。

意國西班牙供應 食品恐斷貨

英國市面物資搶購潮持續，多家超市除了日用品被搶購一空，連食物也開始被掃清，此外由於印度禁出口止痛藥，惹起英國人搶購，預計周末全國斷貨。《獨立報》引述3名專家指出，英國的新鮮蔬菜和水果大多數來自意大利和西班牙這兩個歐洲最大疫情災區，再加上超市近年物流策略轉變，由30年前一般有10至12天存貨到現時只有1天至1天半存貨，現時供應鏈斷裂恐導致未來數周至數月出現嚴重蔬果短缺，倫敦大學食物政策教授添蘭（Tim Lang）形容情况比英國脫歐「嚴重20倍」，他與薩塞克斯大學教授米爾斯通（Erik Millstone）和卡迪夫大學的馬斯登（Terry Marsden）去信約翰遜，警告全國會有840萬人得不到所需食物，政府有必要立即實行食物配給。

研究：政策乏力令7萬人「枉死」

另外，英國劍橋大學兩項分析顯示，英國疫情發展與意大利接近，如果趨勢持續，英國的死亡人數稍後將跟隨意大利急升。同校另一項周一公布的研究亦顯示，英國的死亡個案每日以約30%增長，較意大利的37%低。專家推斷意大利有較高死亡增速可能是因該國65歲以上人口佔23%，英國則只有18%，而新冠肺炎被指對長者生命威脅較大。

倫敦大學學院（UCL）、劍橋大學與英國衛生數據研究機構（Health Data Research UK）的一項分析則指出，英國政府的政策力道不足，可能導致未來一年有3.5萬至7萬原本不該喪生的人死亡。

（金融時報/獨立報/衛報/中央社）

（抗疫新階段）