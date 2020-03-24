批國民不依控疫措施 英揆暗示意式封城

英揆約翰遜周日表示，英國人若不彼此保持兩米距離，該國將考慮其他國家目前嚴格限制人民活動的措施。衛生大臣夏國賢昨則在電台節目，斥繼續社交活動人士「非常自私」。他透露政府可能即將採用諸如宵禁或進一步封鎖等更嚴厲規定。

英國廣播公司（BBC）政治編輯金斯貝格爾（Laura Kuenssberg）昨在Twitter上表示，政府考慮關閉全部非必要的零售商店，或對公然藐視留家勸喻者罰款。

藐視留家勸喻者擬罰款

不過因市道淡靜，即使政府未下令，HMV、時裝連鎖店Primark、高級連鎖百貨商店John Lewis、補鞋配匙連鎖店Timpson等，已均於周日、周一起暫停營業或預告休市。麥當勞昨宣布，英國及愛爾蘭所有分店即日暫停營業。

倫敦帝國學院醫科生網上應考

另一邊廂，倫敦帝國學院上周三、上周五以網上考核形式，評估280名醫科準畢業生，相信開創了全球在家應考醫科首例。

校方指這形同「開卷考試」的數碼版。考生需要為診斷患者，於3小時內回答150條問題，相等於每72秒要答1條。網上會自動評分，並將比對考生過往成績表現。

（衛報/路透社/BBC）

（抗疫新階段）