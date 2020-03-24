德禁兩人以上聚會 接觸確診醫生 默克爾居家隔離

默克爾強調，控制自己的行為是減慢病毒傳播的最有效方法，呼籲人們在公共場合保持最少1.5米以上的距離。新抗疫措施下，除了禁止兩人以上聚會，髮廊、美容院、按摩及紋身店會關閉，所有餐廳只能提供外賣服務，最少維持兩星期。

德意俱多長者染疫 死亡率見分野

截至周日早上，德國共有22,364宗確診個案，84人死，死亡率僅0.3%，是全球10個疫情最嚴重國家中最低，相比之下意大利的死亡率高達9%，英國為4.6%。德、意在歐洲國家中，65歲或以上的長者比例同是最高，但兩國死亡率則相差很遠。德國漢堡大學醫學中心傳染病學主管阿多（Marylyn Addo）表示，兩國死亡率差異其中一個可能解釋是，當意國北部醫院擠滿病人，德國醫院仍未超出負荷，他們有更多時間清理出病牀、儲存醫療設備和重新分配人手，而且德國一有首批確診個案，已開始追蹤相關接觸者，爭取時間為即將到來的風暴做準備。

德國亦較早開始對症狀輕微的人檢測病毒，且全國大約每日可檢測1.2萬人，在實施逾一個月的指引中，任何人即使只有初期症狀，但若曾與確診者接觸或最近到過「高風險地區」，也要接受檢測。相比其他國家，德國在疫情爆發最初幾周，最受影響者多較為年輕，多數為從奧地利或意大利滑雪回國的健康一群，這亦有助解釋其較低死亡率。

德國病毒學家德羅斯滕（Christian Drosten）認為，意大利許多年輕人已染病，只是從未被發現。另外，德國沒有作廣泛的死後病毒檢測，因此若有人在家中死亡，之前沒做過檢測，個案不被納入統計，可能是德國染疫死亡數字偏低的原因。

（衛報/BBC）

（抗疫新階段）