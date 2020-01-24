加國率先杯葛 澳洲備戰明年出賽 安倍IOC鬆口：東奧或需延期

加拿大奧運委員會（COC）與殘奧委員會（CPC）周日宣布，將不派員參加今夏的奧林匹克運動會與殘奧，呼籲延後一年。聲明說：「延後奧運會有其複雜性，但沒有東西比運動選手與國際社會健康和安全更重要。」澳洲奧委會周一也呼籲選手準備2021年夏天才舉行賽事。

安倍：不排除推遲 不可能取消

IOC周日（22日）就東京奧運是否延期等安排召開臨時執委會，會後表示將與東京奧組委及日本政府等商討，料在4周內有結論。IOC主席巴赫發表了一封給全世界運動員的公開信，宣布延期是「選項之一」。

隨着國際體壇要求延遲聲音日增，安倍昨首次承認東奧可能延期，說：「如果舉辦一屆完整的奧運會變得非常困難，我們首先要考慮運動員的安全，因此我們不排除做出推遲奧運會的決定。」但他同時表示取消是不可能的。他昨晚表示，全球目前並非處於可以舉辦奧運的狀態。東京奧組委主席森喜朗昨天亦首度鬆口，稱以夏天如期舉辦作為前提的同時，將跟IOC討論一旦東奧延期會面臨的相關課題。

火炬傳遞添變數 改燈籠巡遊

奧運聖火上周五（20日）抵達日本，原定於周四（26日）由福島縣展開火炬接力跑。日本前國家女子足球選手川澄奈穗美本是擔任第一棒跑者，但目前在美國女子足球聯賽踢球的她昨日於Twitter表示，因為疫情，決定辭退跑聖火接力首棒。NHK昨引述消息人士透露，東京奧組委決定暫停奧運聖火火炬接力，改以燈籠運載聖火繼續巡遊各地，以免吸引大批民眾增加病毒傳播風險，直至IOC就東京奧運是否延期作出決定為止。在福島舉行的聖火迎接儀式亦會改為閉門進行，並將縮小規模。

（NHK/共同社/中央社）

（抗疫新階段）