韓「Ｎ號房」Tg性虐片網絡 主腦落網

74人遭逼拍裸照影片 26萬付費會員

警方表示，疑犯自2018年起，在Tg創建多個不同編號的聊天群組犯案，一直持續至本月，案件被稱為「N號房」事件。被捕趙姓（音譯）主犯在Tg上化名「博士」，在群組中散播受害人的性愛影片，吸引網民以加密貨幣付款加入群組。警方稱，趙姓男子營運最少100個這類聊天群組，並向用戶收取20萬至150萬韓圜（約1240至9300港元）「入場費」。在群組中，有約26萬會員曾觀看及分享過這些性愛影片。《韓國先驅報》報道，部分影片中，受害人身上還被刻上「性奴」字樣。

警方追查了124名涉案者，已正式拘捕趙姓犯疑及另外17人，多為24至25歲的青年，也有數名未成年者。警方從趙姓疑犯家中沒收1.3億圜（約80.8萬港元），但涉嫌最初創建群組的疑犯仍在逃。警方也正在追查付費用戶。

社會公憤 百萬聯署促公開會員身分

韓國SBS新聞昨公開聲稱是「博士」的真實身分和相片，報道指他是名為趙周斌（譯音）的25歲大專學院畢業生，主修資訊通訊系，成績優秀，也拿過不少獎學金。

「N號房」事件引起韓國社會公憤，要求嚴懲涉案罪犯，截至周一，超過300萬人在青瓦台問政平台「國民請願」網站上聯署，要求警方公開疑犯身分及照片，另有逾150萬人聯署要求政府公開Telegram該26萬會員身分。總統文在寅昨稱，已指示警方徹查案件，要所有加害者得到應有懲罰。他又承諾刪除所有涉案影片，並為受害者提供法律、醫療等援助。

（綜合報道）