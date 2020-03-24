族裔歧視世代矛盾加劇 惡毒標籤顯現

亞美公義促進中心主席兼行政總裁楊重遠稱，針對亞裔的仇恨罪案隨美國疫情惡化而增加，由此前平均每周一宗增至每日3至4宗，除了言語攻擊，例如Twitter充斥「功夫流感」（Kung Flu）等有歧視意味字眼，更有人因被指將病毒帶到美國而遭毒打。

#功夫流感 #嬰兒潮老人清除劑

由於年長者染疫後的死亡率高，有些年輕人半開玩笑地稱病毒是「嬰兒潮老人清除劑」（Boomer Remover），亦有年輕世代與長者互相指摘對方漠視疫情警告。美國聖路易斯大學心理學家魯道夫（Cort Rudolph）稱，這現象反映不同世代之間由經濟水平不均產生的緊張加劇。

哈佛大學社會學系主任貝克菲德（Jason Beckfield）則稱，職場不平等是疫情中最顯著的憤怒來源。疫情中能在家工作的大部分是從事薪酬較高職位的白領，而負責生產物資、清潔等必要工作的藍領無法享有同類避疫安排，且面對失業、缺乏有薪病假等威脅，不滿日深。他強調，分化人的不是病毒，而是人們選擇用病毒指摘自己討厭的人。

Yahoo新聞披露美國聯邦保護局（FPS）於上月中旬發出的每周情報簡報，更顯示有白人極端主義者利用通訊軟件Telegram商討散播新冠病毒以作生物恐襲。他們提出要以執法人員及非白人為目標，一旦確診後便「有責任」播毒，例如在門柄上留下口水、向升降機按鈕吐口水、故意與「敵人」在公共場合同場等。

（彭博社/Yahoo News）

（抗疫新階段）