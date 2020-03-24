疫情「震央」紐約市 醫療物資僅夠10天用

截至周日，全美確診人數逾3萬，其中紐約州確診個案由上周六的4812宗激增至逾1.5萬宗，約為全球病例的5%，亦達全美國的一半。紐約市確診達9000宗，約為全國三分之一。該市目前約有5萬張醫院病牀，另有3000張深切治療病牀，對抗疫而言杯水車薪。

市長州長促動用《國防生產法》

市長白思豪周日接受全國廣播公司（NBC）訪問稱，估計10天後紐約的呼吸機、外科口罩，以及其他必要的醫療物資都將出現廣泛短缺，但迄今聯邦政府幾乎毫無協助。他形容當地將迎來自1930年代全球經濟大蕭條以來最嚴峻危機，「4月和5月將會更糟」。他促請特朗普動員軍隊協助抗疫，並全面動用《國防生產法》，加強呼吸機等物資生產及配送。

紐約州長科莫周日亦在記者會上警告，州內將有40%至80%人口受感染。他促聯邦中央統籌醫療物資採購，避免競爭，以及《國防生產法》確保物資供應。他亦宣布，自周三（26日）起，州內所有非必要手術將取消，以騰空約25%病牀，亦計劃在紐約市郊徵用會議中心等場地改建臨時醫院。

特朗普上周五批准紐約州、華盛頓州及加州重大災難申報後，周日簽署備忘錄，為該3州提供額外援助，包括由聯邦全額支付動用國民警衛隊所需成本，並指示國防部為3州提供最大支持。他表示聯邦政府已從國家儲備中撥出數百噸物資支援加州及紐約州。

（衛報/BBC/金融時報）

（抗疫新階段）