疫情擴散分配不均 美貧富更見懸殊 富人出城避疫 貧者日吃一餐

《紐約時報》上周探討全國低下層如何在疫情下捱日子。得州布倫納姆市藍領社區33歲退伍女兵莫斯巴格（Summer Mossbarger）身有殘障，不能工作。她和5至10歲的四兒兩女，向來靠丈夫做木工日掙180美元（約1404港元）左右維持生計。可是疫情襲來，木工不是延期便是取消；家無餘財，惟租金、水、電、通訊等開支卻迫在眉睫，莫斯巴格決不讓子女捱餓，準時帶他們回小學領取6份免費餐，自己即使頭痛、肚餓，夫婦倆還是只限每天吃一餐。

美國約有3000萬名低收入戶孩子會享用學校提供的免費或廉價早餐、午餐，甚至晚餐和小吃。因控疫停課後，得州、佛州、賓夕法尼亞、俄勒岡等州的教育當局都盡量維持周一至周五的免費膳食供應，減低學童捱餓風險。

愈窮愈需工作愈易感染

專研貧窮的專家稱，低收入戶居無定所，工作也不穩定，且大都沒有足夠醫療保障，一旦遇上天災和緊急情况都首當其衝。專家建議民眾抗疫時儲備糧食留家，有病就聯絡醫生。可是低收入階層根本辦不到；例如醫務助理、收銀員、清潔工人等並無可能遙距工作，而且很可能手停口停。幾乎收入愈低的工種，愈需要與人接觸而易受到接觸感染，且普遍無保險、無有薪病假，隔離無補貼。有超市職員說：「我擔心沒工開，也擔心死於冠狀病毒。拜託幫幫我。」

當紐約州人人聽從指示留在家保持「社交距離」之際，對食物及雜貨外賣需求大增，一群向被社會忽視的派遞員肩負重任。《紐時》稱，他們大多是移民，每天開工也擔心感染，但為了餬口別無選擇。

富豪寓所自設深切治療室

但另一邊廂，富裕階層能用錢避疫。他們可光顧諸如專向富戶提供全天候私人緊急醫療服務的曼哈頓診所，安排登門做快速方便的病毒測檢，甚至自備呼吸機、在寓所設置深切治療室等。一般人要做病毒測試，則可能需在急症室等上5小時。《金融時報》稱，不少富裕紐約人為避人流，選擇坐私人飛機避走棕櫚灘、漢普頓斯乃至外國的別墅。私人飛機商Star Jets International稱，近日需求大增，一個4人家庭可花1.5萬至1.9萬美元便可飛到佛州。

美國多處的工業、商業、服務活動趨停頓，低收入者淪為失業人士。上周四官方公布的首次申領失業福利人數達28.1萬，在一星期間增加了7萬人，為1967年以來第4大單周增幅。惟高盛經濟學研究估計美國本周四再發表報告時，同一項目可能有逾200萬人。離職諮詢公司表示，最近逾九成關乎新冠病毒的裁撤職位屬餐飲、娛樂消閒行業。35歲的姚內西奇在西雅圖當餐廳二廚，時薪21美元（164港元），但餐廳按控疫措施只做外賣，工時愈縮愈短，已到了靠積蓄繳付帳單地步，害怕不久就要露宿街頭。

疫情流行正在擴大社會、經濟分配的不平等。密歇根大學社工教授謝弗（H. Luke Shaefer）指出，窮人資源少、選擇少，向來在情况轉壞時首當其衝，且需時最久才恢復。

（綜合報道）

（抗疫新階段）