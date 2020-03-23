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疫情下辦彌撒 信徒相片代出席

【明報專訊】為防新冠肺炎疫情擴散同時無阻聚會，巴西庫里蒂巴（Curitiba）有教堂的神父上周六（21日）透過電視直播舉行彌撒，教堂長櫈貼滿信徒的照片，代替信徒親身出席。

（路透社）

（抗疫新階段）

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