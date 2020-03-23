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2020年3月23日星期一
國際新聞
國際壓力增 IOC本周開會 東京奧組委制定奧運延期方案
拆局：欲藉東奧留名 安倍進退維谷
全球確診超30萬 德總理需隔離
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金與正：特朗普願與朝鮮聯手抗疫
伊朗拒美援助 首都商場全關
疫情下辦彌撒 信徒相片代出席
疫情下辦彌撒 信徒相片代出席
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【明報專訊】為防新冠肺炎疫情擴散同時無阻聚會，巴西庫里蒂巴（Curitiba）有教堂的神父上周六（21日）透過電視直播舉行彌撒，教堂長櫈貼滿信徒的照片，代替信徒親身出席。
（路透社）
（抗疫新階段）
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