貨源充足糧價漲 糧農組織：恐慌搶購累事

泰國米價升至2013年高位

FAO資深經濟學家阿巴西安（Abdolreza Abbassian）說：「諸如麵粉廠主、政府等大型入口商恐慌搶購，只會造成危機。這不是供應問題，這是在糧食安全方面的行為改變。假如大手買家認為，他們5月、6月收不到小麥、大米批貨，會怎樣？那可能引致全球糧食供應危機。」

芝加哥期貨交易所近一星期的小麥期貨價格上漲了逾6％，為9個月最大的一周升幅。全球第二大榖物出口國泰國的米價，升至2013年8月以來最高位。惟據美國農業部估計，今年6月全球小麥存量料較去年同期，多出957萬噸，達2.8714億噸；大米存量亦高出去年同期的1.753億噸，達1.823億噸。新加坡、美國等地皆曾因疫情，出現民間恐慌搶購糧食及廁紙等物資。封城停工休市，又可影響供應鏈和物流。不過與此同時，疫情造成的經濟萎縮也影響購買力，最近亞洲買家便為前景不明朗，憚於入貨。

（路透社）

（抗疫新階段）