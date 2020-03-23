美部署文宣反擊戰 指華瞞報拖累全球

美媒引白宮電文報道

在該份上周五（20日）由白宮發送給國務院官員的電文，詳述中國目前情况，包括新冠肺炎的確診個案和死亡數字、營商環境和交通限制措施。就着冠狀病毒疫情以及白宮有關對華關係的回應，電文亦提供指引，指示官員如何回答及談論。

斥共產黨重聲譽輕人民

報道稱，電文內容似乎來自國家安全委員會（NSC）。電文稱，武漢和北京中共官員最早得悉情况，因此對通知中國和全球有關病毒威脅具特殊責任，「然而政府向自己的國民隱瞞病毒的消息多個星期，同時阻止資訊傳播及懲罰提出警告的醫生和傳媒。共產黨關心其聲譽多於自己的人民」。

過去數周特朗普和國務卿蓬佩奧等高官將病毒稱為「中國病毒」和「武漢病毒」，中方指這些用詞仇外、種族歧視及不準確。

中國外交部發言人趙立堅上周更在Twitter發文，指病毒可能是由美軍在去年10月帶到武漢。

強調美援助他國 彰人道精神

Daily Beast報道指電文提及中共正展開宣傳，試圖將全球大流行的責任推給美國，而這種努力是徒勞的。電文亦指出，因為疫情被隱瞞，中國及國際社會錯過阻止疾病在中國及全球爆發的關鍵時期。

華府內部其中一個商議結果是重新強調中國的失誤，兩名負責應對新冠肺炎的官員表示，白宮要求聯邦部門遵循NSC的討論要點，特別是高級官員在發言時要確保跟總統特朗普的口徑一致。

華府的策略不僅強調批評中國，亦將美國應對全球大流行描繪為「非凡的人道主義」，稱若中共同意，美國準備好為中國提供援助，又指美國已捐出數以百萬美元計的醫療物資和金融援助予外國應對疫情。

白宮暫未回應報道。

（Daily Beast）

（抗疫新階段）