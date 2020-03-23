法國現口罩荒 醫護興訟警擬罷工

3名醫護人員上周四（19日）向法院提出集體訴訟，狀告法國總理菲利普（Edouard Philippe）及前衛生部長比贊（Agnes Buzyn），控訴他們在明知危險的情况下，沒有採取足夠的措施以減緩疾病擴散，指控兩人在處理疫情時撒謊。原告最不滿的是政府對口罩庫存不足的欺騙。

原告律師說：「政府2月底跟醫護說口罩馬上到，他們相信了。到3月初，醫生了解到口罩將會不夠，這時政府又跟他們說他們不需要…這根本是謊言，因為我們根本沒有庫存！」

法國警察工會亦不滿成為政府規劃不當之下的犧牲品，威脅若缺乏口罩、手套和潔手消毒液，就可能不執勤。

法國目前倉存1億片口罩，衛生總局每星期僅能生產600萬片。政府在禽流感流行時期曾積存過7億片口罩，但沒交代去向，而2013年為回應大眾對囤貨成本的批評，減少了口罩作為戰略儲備的數量。多間公司開始捐口罩給政府，如時裝名牌LVMH表示向中國生產商訂購了4000萬個給國家應付疫情，首批1000萬個將於數日後送予衛生部門分發。

（綜合報道）

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