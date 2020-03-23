全球確診超30萬 德總理需隔離

意重災區禁戶外運動

意大利上周六的新冠肺炎死亡人數增加793名至4825人，為有紀錄以來單日最高，倫巴第大區的死亡病例已超過3000人。倫巴第大區首長豐塔納（Attilio Fontana）上周六宣布更嚴格措施，要求重要供應鏈以外的企業暫停運作；民眾不可出外運動，即使個人運動都禁止。

西班牙擬延緊急狀態

俄羅斯克里姆林宮稱總統普京上周六與意國總理孔特通電話，普京提出願意派流動消毒車和專家到意國疫情最嚴重地區提供協助。

另一方面，西班牙周日的死亡人數增至1720，較前一日多394人，是有紀錄以來單日最高；截至周日的累計確診數達28,572宗，增加了3646宗。首相桑切斯上周六警告最惡劣情况仍未來到。有西班牙傳媒周日指政府計劃將本月14日實施的15天緊急狀態令再延長15天。

西班牙當局已安排位於馬德里的IFEMA會議中心改建作為臨時醫院，可容納5500張病牀，包括深切治療部會有500張病牀，為歐洲最大的同類型設施。

（路透社/法新社/BBC）

（抗疫新階段）