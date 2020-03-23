拆局：欲藉東奧留名 安倍進退維谷

據官方去年12月的數字，東奧預算為1.35萬億日圓（約945億港元），但這只是政府的直接支出，未計算其他間接開支及企業投資。

取消將失3000億 延期亦損448億

安倍2016年訂下今年訪日人次達4000萬目標，日本商界一直期待東奧效應，過去一年，全國更投資興建不少酒店。日本經濟研究中心研究顧問齋藤潤稱，那些為奧運大舉投資的企業來說，財務負擔非常沉重，東奧延期與否的懸念已令不少企業受壓。關西大學經濟學名譽教授宮本勝浩上周估計，若東奧取消將會損失4.5萬億日圓（約3150億港元），就算延期1年亦會損失6400億日圓（約448億港元）。

今次是日本繼1964年後第二度舉辦奧運，64年東奧標誌着日本戰後重生，日本目前正面對人口老化等問題，安倍一直希望藉東奧提高日本國際地位及自信。《讀賣新聞》2016年引述自民黨消息人士稱，安倍一直希望能以首相身分出席東奧，以完成外公岸信介的心願。1964年東奧為岸信介力爭主辦，惟因其推動修訂《日美安保條約》觸發民間強烈反彈，1960年黯然下台，未圓心願。

明報記者

（抗疫新階段）