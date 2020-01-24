國際壓力增 IOC本周開會 東京奧組委制定奧運延期方案

東奧延期與否屬國際奧委員會（IOC）決定，亦需參考日本政府意見。截至上周二（17日），IOC委員臨時會議中仍維持主張照原訂計劃如期舉行的方針。IOC主席巴赫（Thomas Bach）上周六（21日）接受德國傳媒訪問時指出，任何改變奧運安排的決定均非易事，必須有明確的決策基礎。盼藉東奧刺激國內經濟的日本首相安倍晉三，上周一（16日）與G7領袖商談後亦稱，希望繼續舉辦東奧「作為人類將征服新型冠狀病毒的證據」，東京奧組委上周亦堅稱「尚未到決定是否延期或取消的時候」。

不過路透社昨引述兩名有份參與籌備工作的官員報道，東京奧組委已暗中指示制定東奧延期的多項應變方案，研究不同延期時間所需的成本，是否可縮減東奧規模或安排閉門作賽等，有關方案將於本月底開會討論。其中一名消息人士稱，當局曾商討是否可能押後1至2年，亦有委員仍期望只需延期1個月或45天左右。

官員促趁早決定 免運動員贊助商不滿

路透社引述官員稱，如押後太久，恐招來較年長的資深運動員不滿，而贊助商亦不願被迫延長贊助期，特別是明後兩年將有許多大型體壇活動舉行，包括2022年卡塔爾世界盃等，已令贊助商感緊張。消息人士稱，各大企業已就東奧一旦延期商討安排，其中日本航空內部評估東奧有80%機會延期。兩名東京奧組委成員亦向路透社稱，愈遲決定延期，便須做更多準備工作，成本亦會急升。

巴西、挪威等多國奧委會，以及美國游泳、英國田徑、法國泳協等官方組織施壓或去信IOC，指出疫情威脅運動員及公眾健康，影響訓練與公平競技，要求押後東奧。不少運動員亦發聲，德國前劍擊世界冠軍哈通（Max Hartung）昨表明不會如期在東奧出賽，呼籲各人合作防止疫情擴散。《紐約時報》稱，擁有美國奧運轉播權的全國廣播公司亦已為延期一年做準備。共同社上周公布的民調，顯示70％的日本人認為東奧無法如期舉行。

民調：70％日本人料難如期舉行

美國總統特朗普上周六被問到東奧延期問題時，強調取決於日本，相信安倍快將做決定。《日本經濟新聞》昨引述消息人士報道，IOC在壓力下將於本周內再次召開執委會，重新檢視是否如常舉行東奧。消息人士稱，今次IOC短期內連開兩次執委會議屬異例，相信IOC已傾向押後東奧。

迄今東奧已售出約508萬張門券，而殘奧亦售出165萬張門券，估計收益達900億日圓（約63億港元）。《朝日新聞》上周三（18日）引述東京奧組委消息人士稱，根據門票銷售及使用規則，如主辦方因不可抗力而無法履行門票相關義務時，主辦方可免責亦毋須退款，「不可抗力」包括戰爭、天災等，公共衛生相關的緊急狀態亦屬此列。

（路透社/日本經濟新聞/朝日新聞/紐約時報）

（抗疫新階段）