跌市前沽貨 4議員惹內幕交易嫌疑

美國傳媒根據國會議員近期的財政披露聲明，發現在參議院收到疫情秘密簡報前後，共和黨參議員伯爾（Richard Burr）、英霍夫（Jim Inhofe）和洛弗勒（Kelly Loeffler）以及民主黨參議員范斯坦（Dianne Feinstein）之本人、伴侶或顧問，出售了大批股票。伯爾夫婦2月出售約值59.8萬至162萬美元的股票，洛弗勒及其任職紐交所主席的丈夫斯普雷切，則賣掉100萬至249萬美元的股票。英霍夫出售5萬至10萬美元的股票，范斯坦則賣掉100萬至500萬美元的股票。國會議員只須提供股票交易的金額範圍。

根據2012年《停止利用國會見聞交易法》（STOCK Act），國會議員不准基於在「國會山莊取得」的非公開資訊進行股票交易。芝加哥一名前聯邦檢察官稱，參議員既有權收到機密簡報，他們就有責任去保密資訊，而出售股票將違反這項責任，相當於「犯下內幕交易」。

洛弗勒、英霍夫和范斯坦稱，其名下金融交易由第三方顧問處理，范斯坦更稱自己的屬保密信託，本人並無參與任何投資決定。身為參院情報委員會主席的伯爾，則強調自己的決定基於包括CNBC的「公開新聞報道」，表明願受參院道德委員會調查。

（今日美國報/路透社）

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