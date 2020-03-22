7州「禁足令」 涉美1/3人口

紐約州確診個案一周內增逾10倍，累計7845宗確診病例，佔全國一半。單計紐約市已有5683宗確診，43人死亡。其中上周五（22日）早上10時至下午6時間有14宗死亡個案，相當於每小時有1.75人死於新型冠狀病毒。衛生專員指是該市首現單日雙位數死亡個案，預計未來會成常態；市內醫院裝備更見不足，許多醫生須重用口罩和保護衣，深切治療部亦有人滿之患。

紐約「重大災難宣告」

可獲聯邦撥款軍隊援助

紐約州長科莫宣布周日（22日）下午8時起，該州民眾須留守家中，購買糧食或就醫除外，但70歲以下健康人士仍可外出運動或散步，70歲以上者須戴上口罩才可跟他人接觸。州內公共運輸工具和道路仍開放，但建議如非必要不應使用；商店禁止門市，企業須讓員工家中工作。

特朗普上周五晚宣布，批准紐約州作出「重大災難宣告」，即容許聯邦緊急管理局（FEMA）可向紐約州的州及地方政府撥款應急，以及容許出動軍隊支援。美國陸軍工程兵團據報已準備進駐學校宿舍、酒店或運動中心，以提供更多醫院牀位。

副總統辦公室職員確診

另外，副總統彭斯的一名辦公室職員確診，其新聞秘書指彭斯和特朗普沒有跟患者密切接觸。

（金融時報/紐約郵報/路透社）

（抗疫新階段）