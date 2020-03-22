華郵：特朗普漠視爆疫警告兩個月 1月起多次接預警報告 不信會本土爆發

《華郵》上周五（20日）引述知情官員報道，情報機關發出的報告和警告雖沒有預測病毒何時擴散至美國，也沒有提出公共衛生防疫建議，但詳述了新冠病毒的性質，並密切追蹤着它由中國武漢向世界擴散的情况，又指出中國顯然淡化病毒嚴重性，認為政府有採取防疫措施的潛在需要。一名官員向《華郵》表示，情報機構自1月起已提出警告，「特朗普也許沒預計會變成這樣，但政府許多人早有所料，只是他們無法令特朗普作出行動。整個系統的紅燈不停閃」。

報道指出，美國疾病控制及預防中心主任1月3日跟中國官員討論該病毒後，向當局呈交初步報告預警。衛生及公共服務部長阿扎爾（Alex Azar）1月18日跟特朗普通電話首次討論疫情時，特朗普似乎不太關心，並打斷他的話，反問何時恢復售賣加味電子煙。1月27日，白宮國內政策委員會主任格羅根（Joe Grogan）等白宮幕僚，會晤時任白宮署理幕僚長馬爾瓦尼（Mick Mulvaney），提出政府需要慎重看待疫情，否則可能危及特朗普連任，且疫情很可能牽動民生持續數月，馬爾瓦尼遂開始舉行例會。

不關心疫情 反問何時復售電子煙

情報機構的警告從1月底至2月初愈來愈多，包括國家情報總監辦公室和中央情報局的每日簡報和摘要，大都關乎新冠病毒。另外，國會亦收到同類簡報，但也沒有明確反應。

信中國數據 憂疫情評估嚇跑投資者

2月初，格羅根等人擔心美國新冠病毒檢測不足，以致未能判斷國內傳播情况。不過，報道指特朗普仍然不認為病毒會在美國廣泛傳播，並選擇相信中國提供的數據，還多番向國民保證美國不會如別國般病毒肆虐全國。當美國出現感染個案，特朗普繼續強調美國人感染風險低，到了2月25日，疾控中心官員梅索尼耶（Nancy Messonnier）表示，新冠病毒很可能已在美國社區之間傳播、民眾日常生活恐被嚴重打亂後，特朗普卻致電阿扎爾，投訴梅索尼耶發表的疫情評估會嚇跑投資者。

中央情報局與國家情報總監辦公室未就報道回應，白宮發言人吉德利則強調特朗普以「歷史性的積極措施」維護人民的健康、財富和安全。

（華盛頓郵報/有線新聞網絡）

（抗疫新階段）