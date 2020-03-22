澳洲關閉邦迪海灘防人潮

澳洲新冠病毒肺炎個案迄今超過1000宗。財長弗呂登貝格（Josh Frydenberg）上周四（19日）表示，3月20日晚上9時起關閉邊境，禁止非澳洲公民和居民入境，為期至少6個月。總理莫里森上周三已勸喻在海外的國民回國和在國民不要外遊。

縱使政府呼籲國民減少群聚接觸，但悉尼的邦迪（Bondi）海灘上周五（20日）擠滿泳客、衝浪者和曬日光浴的人。衛生部長亨特（Greg Hunt）對民眾無視群聚風險湧往海灘表示「不能接受」，促地方政府執法。新南威爾士省警察部長埃利奧特（David Elliott）昨宣布關閉邦迪海灘，警告若人們不遵守禁止超過500人的非必要活動規定，關閉海灘「將成為新常態」。他說，該省救生員會點算人頭，一旦超過500人就會關閉海灘並命令所有泳客離開。

一群上周五來到邦迪海灘的美國背包客表示，自己年輕，不太可能會感染新冠肺炎，其中蒂托內（Lauren Titone）說：「我們當中沒有人出現任何症狀……我不緊張，我還年輕，我認為自己的身體可以應付。」

美背包客「自覺可應付」

譚德塞警告年輕「非無敵」

除了澳洲外，英國大批民眾上周五晚趁當局禁止酒吧營業前的最後一晚，湧到各地酒吧盡興，無視社交活動造成的風險。世衛總幹事譚德塞上周五警告，雖然長者是最受疫情影響的一群，但年輕人也無法倖免。他指出，根據多國的數據顯示，很多確診留院的都是50歲以下患者，因此他特別向年輕人警告他們「並非無敵」，稱該病毒會令他們住院數周，甚至喪命，他們應避免人群聚集，以防將病毒傳給長者。

（澳洲人報/澳洲廣播公司/路透社）

（抗疫新階段）