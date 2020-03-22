全民基本收入成焦點 或成救市良藥

美國傳媒指出，特朗普政府正醞釀的「第三階段」抗疫救市措施中，包括分兩輪向民眾直接「派錢」合共5000億美元（約3.9萬億港元）。這做法跟特朗普平日主張的「小政府」觀念堪稱背道而馳，美媒形容他務求穩住今年11月大選選情，只好向民主黨前總統參選人楊安澤（Andrew Yang）「偷師」。楊安澤因提倡全民基本收入在網絡引起迴響，他接受《衛報》專訪時承認，白宮有向自己索取資料研究派錢的可行性，但質疑特朗普政府抗疫動作太慢，又認為現在流傳的派錢1000美元只是「底線」，提醒經濟刺激措施的款項應主要落在民眾手上。不過，上述白宮盤算屬應急性質，跟楊安澤等人主張全民基本收入的初衷並不相同，後者旨在回應科技進步下，像人工智能等會降低對勞動力的需求和減少就業職位。

學者贊成派錢 指支出遠少於金融海嘯救市

著有《職業的未來》（The Future of the Professions）討論這趨勢的英國法律學者薩斯金（Richard Susskind）也在《金融時報》撰文指，全民基本收入對抗疫相信有重要作用。身兼英格蘭及威爾斯首席法官資訊科技顧問的薩斯金不諱言，科技為就業市場帶來的問題並非職位不足，而是人們缺乏所需技能，故全民基本收入屬「不完善的回應」，但新冠病毒來襲改變了自己想法——機械人尚未取代所有工種，但大流行病卻重創現有職位的需求。

薩斯金贊同全民基本收入的另一理由是，這招是政府可以負擔的，以英國為例，向每人派錢1000鎊（約9000港元），每月支出也只是66億鎊左右，遠遠少於2008年金融海嘯期間政府救市所用的5000億鎊。

（衛報/Politico/金融時報）

（抗疫新階段）