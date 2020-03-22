英遏裁員潮 政府代企業八折支薪 准休假代替解僱 維持3個月料耗資7000億

財相：歷史首見 保障員工免遭解僱

辛偉誠（Rishi Sunak）形容今次是「英國歷史上首見的措施」，目的是即使僱主無力支付薪金，仍能保障員工免遭解僱。英國廣播公司（BBC）報道，受疫情拖累而逼不得已裁員的企業可申請補貼，前提是須同意讓員工休假，待疫情過後再讓他們返回工作崗位。措施會追溯至3月1日，暫時維持3個月，預計數周內會批出首批補貼。辛偉誠強調必要時會延長措施，但沒具體說明成本估算，這將取決於有多少公司申請。

倘無補貼 顧問公司料失業率增至8%

顧問公司凱投宏觀（Capital Economics）預計，新補貼措施將花費780億鎊（約7053億港元），又指疫情或令英國現時不到4%的失業率上升至6%，即約70萬人；若政府沒推行今次措施，更有可能升至金融危機時期的8%水平。

中小企憂等不及補貼

多個工會對政府做法表示歡迎，其中英國工業聯合會（CBI）形容這是「一套歷史性的方案」，標誌英國經濟反擊的開始；智庫「決議基金會」（Resolution Foundation）亦指，措施能惠及失業風險最高的低收入工人。惟有中小企組織警告，補貼有可能延至4月底才能發放，許多小企業在此之前恐已面對資金短缺危機。有組織亦指，今次措施未能惠及佔勞動人口逾一成的自僱人士。

《愛爾蘭時報》昨（21日）報道，愛爾蘭政府亦研究推出類似措施，為受疫情影響而暫時被解聘的員工，支付75%的薪金。當局現有的抗疫方案，允許僱主為暫時失業的勞工申請每周203歐元（約1696港元）的補貼。丹麥於上周日已宣布同類政策，為財困且同意不解僱員工的私人企業支付最多75%薪金；法國亦擴大「部分失業津貼」計劃，允許暫時被解僱的工人索取最多相當於工資84%的津貼，並規定僱主渡過危機後須繼續聘請他們。

英國政府日前已推出3300億鎊（約3萬億港元）的刺激經濟方案，其他措施包括將公司繳交增值稅（VAT）的期限延至6月底，以及將統一福利救濟金（Universal Credit）及扣抵稅額提升至每年1000鎊（約9042港元），以支援低收入家庭等。

（BBC/衛報/獨立報/金融時報）

（抗疫新階段）