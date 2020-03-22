英遏裁員潮 政府代企業八折支薪 准休假代替解僱 維持3個月料耗資7000億

【明報專訊】新型冠狀病毒疫情衝擊全球經濟，各地低下階層勞工生計大受影響。英國政府上周五（20日）推出援助方案，將代替企業向受疫情影響而無法工作的勞工，支付最多八成薪金，每月上限2500鎊（約2.2萬港元），前提是企業不能解僱有關員工。財相辛偉誠解釋措施旨在遏止裁員潮，初步為期3個月。有顧問公司估計，若政府沒推行薪金補貼，英國失業率或會倍增至8%，相當於逾150萬人失業。歐洲其他國家都相繼推出類似措施。
財相：歷史首見 保障員工免遭解僱
辛偉誠（Rishi Sunak）形容今次是「英國歷史上首見的措施」，目的是即使僱主無力支付薪金，仍能保障員工免遭解僱。英國廣播公司（BBC）報道，受疫情拖累而逼不得已裁員的企業可申請補貼，前提是須同意讓員工休假，待疫情過後再讓他們返回工作崗位。措施會追溯至3月1日，暫時維持3個月，預計數周內會批出首批補貼。辛偉誠強調必要時會延長措施，但沒具體說明成本估算，這將取決於有多少公司申請。
倘無補貼 顧問公司料失業率增至8%
顧問公司凱投宏觀（Capital Economics）預計，新補貼措施將花費780億鎊（約7053億港元），又指疫情或令英國現時不到4%的失業率上升至6%，即約70萬人；若政府沒推行今次措施，更有可能升至金融危機時期的8%水平。
中小企憂等不及補貼
多個工會對政府做法表示歡迎，其中英國工業聯合會（CBI）形容這是「一套歷史性的方案」，標誌英國經濟反擊的開始；智庫「決議基金會」（Resolution Foundation）亦指，措施能惠及失業風險最高的低收入工人。惟有中小企組織警告，補貼有可能延至4月底才能發放，許多小企業在此之前恐已面對資金短缺危機。有組織亦指，今次措施未能惠及佔勞動人口逾一成的自僱人士。
《愛爾蘭時報》昨（21日）報道，愛爾蘭政府亦研究推出類似措施，為受疫情影響而暫時被解聘的員工，支付75%的薪金。當局現有的抗疫方案，允許僱主為暫時失業的勞工申請每周203歐元（約1696港元）的補貼。丹麥於上周日已宣布同類政策，為財困且同意不解僱員工的私人企業支付最多75%薪金；法國亦擴大「部分失業津貼」計劃，允許暫時被解僱的工人索取最多相當於工資84%的津貼，並規定僱主渡過危機後須繼續聘請他們。
英國政府日前已推出3300億鎊（約3萬億港元）的刺激經濟方案，其他措施包括將公司繳交增值稅（VAT）的期限延至6月底，以及將統一福利救濟金（Universal Credit）及扣抵稅額提升至每年1000鎊（約9042港元），以支援低收入家庭等。