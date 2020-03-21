全球幸福指數 芬蘭蟬聯港跌兩位

台居25領先亞洲 大陸排94

聯合國「可持續發展解決方案網絡」訪問了世界156國家或地區的人民，請他們評價自己的幸福程度，並配合相關國家2017至2019年人均收入總值、社會支援、預期壽命、自由度、慷慨、貪污狀况考量，昨日發表新一份「全球幸福報告」。

以10分為滿分，芬蘭得7.809分。該國人民享有高度自由，生活質素、安全、公共服務和福利良好，不平等和貧困率均為經合組織成員國中最低。該國91％受訪者滿意總統表現，86％信任警察，國民樂於助人。此外，芬蘭過往由於冬季黑夜漫長，酗酒和自殺率俱偏高，但當局10年來致力推動公共衛生政策，兩項比率均下降逾五成。第3至5位依次是瑞士、冰島、挪威。津巴布韋、南蘇丹、阿富汗飽受動亂和貧困，位列榜尾。

香港在預期壽命、人均GDP表現突出，分別排第2和第8位，但在生活評估、社會支援與自由度評分低，以5.510分排第78，較去年下跌兩位。英國排第13，美國第18，新加坡排31。

雖然目前多地因新型冠狀病毒疫情處於封城，報告作者雖然稱不作預測，但認為仍有機會增加幸福感，因為人們可能在鄰里互助中得到快慰。

（全球幸福報告/法新社）