印度巴士姦殺案兇徒伏法 學者：文化不改嚴刑無用

時隔7年 受害者媽媽：公義終彰顯

案發於2012年12月16日晚上，23歲的物理治療學生喬蒂（Jyoti Singh Pandey）與男友登上一輛巴士後，遭車上6名男子襲擊。喬蒂慘遭輪姦及被人以鐵通捅入體內，致腸臟重傷，最後兩人被脫光衣服及奪去財物後遭扔出車外。喬蒂曾赴新加坡就醫，惟傷重不治。事件惹國際關注，更觸發印度示威潮，要求改善司法制度，保護婦女。印度政府其後通過新法嚴懲性暴力，包括將強姦最高罰則定為死刑。

涉案6名男子未幾落網，其中巴士司機拉姆（Ram Singh）2013年3月在獄中自殺，案發時僅17歲的少年被判於更生設施服刑3年，2015年獲釋。其餘4人則在2013年判死。他們周五清晨在新德里市郊的監獄問吊，為印度2015年來首度執行死刑。

大批民眾在監獄外高舉「為女性求公義」等標語聚集慶祝，數百警員戒備。喬蒂的母親稱，公義在案發7年後終獲彰顯，向印度的司法制度致敬，「女兒如今可安息」。

姦案平均15分鐘一宗 定罪率27%

不過，印度近年性暴力罪案未見減緩。內政部上月公布，2018年約有3.4萬宗強姦案，即平均每15分鐘便有一宗，當中只有85%展開起訴，定罪率僅27%，約有15萬宗仍待審理，人權組織稱許多受害人不敢報案。去年底南部城市海得拉巴一宗輪姦燒屍案，更突顯犯人為逃避罪責滅口漸成慣常手法，加強罰則未能阻嚇作案者。

英國謝菲爾哈林大學犯罪學家潘迪（Madhumita Pandey）博士曾發表針對印度罪犯的研究，顯示強姦犯普遍拒絕承認罪責，反怪罪受害人。她認為女性在印度社會遭物化成男性的從屬，其極端體現便是性侵與暴力。新德里國立法律大學專家蘇倫德拉納特（Anup Surendranath）稱，政府以死刑阻嚇罪犯只能討好公眾，無法解決背後的社會問題。政府去年展開性別教育，盼男童學會尊重女性，但效果仍待觀望。

（法新社/路透社/CNN）