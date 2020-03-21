美確診破萬 加州和紐約州令居民留家

根據約翰霍普金斯大學截至昨日的統計數據，美國累計有14250宗確診病例，一日內大增約5000宗，205人死亡。紐約州個案周五增至7102，其中有4408宗來自紐約市，是全國最嚴重。州長科莫昨下禁足令，要居民盡量留在家中；70歲以上或有長期病患者的禁足令更嚴格，只批准他們出外單獨運動，若有其他人時需戴口罩，亦禁止他們到訪人多的家庭。科莫稱，紐約州一晚已進行了1萬宗檢測，令全州檢測人數達32,427，以人均計算較中國及韓國多。

仍可外出運動買日用品

紐約市長白思豪一直促下令「就地避難」（shelter in place），但科莫一直拒絕，認為字眼令人想起核戰。他今次亦強調命令不是「就地避難」。

加州繼周二起對三藩市灣區6個縣實施「禁足令」後，州長紐森（Gavin Newsom）周四將措施擴大至全州，要求民眾如非必要避免出門。當局要求大部分商店及商場關閉，銀行、雜貨店、藥房及自助洗衣店等除外，醫護人員及其他必需的市政服務亦會繼續工作。民眾仍可出外做運動、遛狗或到雜貨店購買日用品等，但應與他人保持6呎距離。紐森沒明確說明措施何時結束，但暗示或持續至少8周。

加州至今有逾千宗確診病例，至少18人死亡，是繼華盛頓州及紐約州後疫情最嚴重的州分。紐森指專家的傳染病模型數據估計，該州未來8周或會有56%人口受感染，相當於逾2550萬人，未來需增添至少2萬張病牀。他表示已去信總統特朗普，要求派出海軍醫療船到洛杉磯以備不時之需。

美墨限邊境非必要交通

美國及墨西哥昨宣布，兩國同意限制美墨邊境的非必要交通，以遏制疫情。墨西哥外長埃布拉德（Marcelo Ebrard）又指兩國同意成立聯合特別小組，負責在邊境採取抗疫措施，促並非為了工作或商業理由過境的人推遲行程。另外，紐約甘迺迪機場航空控制塔因一名技術人員周四確診新型冠狀病毒感染，周五早上須暫時關閉消毒，航空管制人員移師往機場別的地方如常工作。

（CNN/路透社/華盛頓郵報/紐約郵報）

（抗疫新階段）