吹噓瘧疾藥效用 特朗普促加快批核

【明報專訊】美國總統特朗普周四（19日）吹噓現存兩款抗瘧疾藥物治療新型冠狀病毒肺炎的成效，稱食品及藥物管理局（FDA）已加快了批核程序准以處方使用。惟不少專家指出迄今尚無經過嚴格控制的大型研究提供「確鑿證據」證明能改善新冠肺炎患者病情，警告切勿藥石亂投。
特朗普表示，氯奎寧（chloroquine）與硫酸羥氯喹（hydroxychloroquine）的療效「使人非常振奮」。FDA局長哈恩表示奉總統指示，FDA在予以仔細研究及容許「恩慈使用」（compassionate use，即基於人道允許試驗未准上市之藥）。氯奎寧跟硫酸羥氯喹皆為治療瘧疾藥，此前法國、中國等俱有報告反映，它們似乎有助治療新冠病毒。
存嚴重副作用 傳染病總監倡先做測試
美國Rising Pharmaceuticals已於三周前增產氯奎寧，但依然供不應求，美國自3月9日以來持續缺貨。《金融時報》指，氯奎寧價格曾在1月23日中國國內新冠肺炎大規模爆發時漲價近1倍到每500毫克一片賣19.88美元（約154.2港元），但藥廠聲稱在得知該藥可能有助治療新冠肺炎後已回復原價。不過，有關藥物存在喪失視力、急性中毒等嚴重副作用，服用過量可致命。美國國家過敏和傳染病研究所總監福奇（Anthony Fauci）已警告特朗普勿操之過急。他周三曾稱，那些抗瘧藥並非「神藥」，主張先做大型臨牀測試確定其安全。
藥廠1月曾漲價1倍
美國明尼蘇達大學本周展開了1500人臨牀實驗，探究硫酸羥氯喹能否抑制或紓緩新冠肺炎病情，預計最快數周後有結果。
（法新社/金融時報/紐約時報）
（抗疫新階段）
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