英企招疫苗測試員 酬勞3萬

逾2萬人報名

美國《華爾街日報》報道，英國倫敦臨牀研究組織hVIVO早前在傳媒和網上賣廣告，提出以每人3500鎊（約3.2萬港元）的酬勞招請願意測試者，結果短短幾日就吸引到超過2萬人願意被新冠病毒的弱化近親感染。獲選中者會先接受一系列身體檢查，暴露於病毒後會被安排在一個設施接受隔離兩周，以確保他們萬一「中招」，都不會傳染其他人。hVIVO目前正與研發疫苗的藥廠進行初步討論，並稱最快可以在2至3個月內開始測試。

美國國家過敏及傳染病學院傳染病實驗室總監梅莫利（Matthew Memoli）說，這種「挑戰測試」（challenge test）對最終研發出百搭的冠狀病毒疫苗十分有用，有助了解病毒特性。與藥物用作病患者身上作試驗不同，「挑戰測試」中的疫苗需要向健康者注射，然後再讓受測試者暴露於細菌病毒之中，以測試疫苗成效。一般而言數十名測試者會被密切監察數星期，留意是否有發病跡象。這種初期測試不會取代大型臨牀測試，但可作為試驗疫苗是否值得繼續推進的指標。「挑戰測試」可能觸及道德底線，因此一般只會在公眾利益遠大於受測試者面對的風險時，才會進行。專家指出，業界就不同意進行伊波拉「挑戰測試」，因為感染伊波拉的死亡率平均達50%，遠高於新冠肺炎的約2%。

（華爾街日報）

（抗疫新階段）