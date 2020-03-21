重金搶首發 中美歐掀疫苗競賽 《紐時》：研發成政治磨心 憂礙全球抗疫努力

《紐時》指出，競逐開發疫苗除了可獲得榮譽，以及註冊專利帶來的利潤外，更涉國家安全，因任何新疫苗面世之際供應必然有限，各國政府如成為爭奪戰的贏家，便有望確保本國民眾供應，在疫症危機中獲得經濟與地緣政治優勢。

美國及中國都加緊研發疫苗。中國人民解放軍軍事科學院軍事醫學研究院早前公布已完成研發，周一（16日）獲批臨牀測試。美國國家衛生院（NIH）資助的生物科技公司Moderna Therapeutics亦已展開疫苗mRNA-1273的臨牀測試。

歐盟撥款逾6億 確保研發留德國

德國傳媒周日報道，美國總統特朗普試圖重金拉攏正研發疫苗的德國藥廠CureVac，換取獨家專利，確保美國「獨享疫苗」，雖然美國官員否認，但報道惹來德國政界強烈反彈，德國官員強調政府致力確保疫苗研發留在歐洲及德國，歐盟亦承諾撥款8500萬美元（逾6億港元）予該公司。

持有CureVac 82%股權的dievini Hopp BioTech Holding董事總經理馮波倫（Friedrich von Bohlen）指出，如今全球已警覺生物科學亦是戰略工業，各國期望將藥物的整個生產程序由中國與印度遷回較接近本國的地方進行，以免重要資源落入外國掌握。

《紐時》引述白宮一名官員稱，白宮已跟超過25家可能協助研發疫苗的企業接觸，強調「任何結果都會跟世界分享」。不過，2009年H1N1人類豬流感疫情爆發時，當澳洲一家企業率先研發出單劑疫苗，澳洲政府要求該公司須先滿足本國需求才可供應外國，掀別國怒火。

美國約翰霍普金斯大學健康安全中心專家阿達爾耶（Amesh Adalja）警告，若首支疫苗很可能變相被國有化，藥廠研發意欲將減低。全球多間大型藥廠周四表示正與業界及政府合作，確保疫苗研發迅速及公布分配，促各國政府不要囤貨，以免損害全球抗疫的努力。瑞士羅氏藥廠行政總裁施萬（Severin Schwan)稱，各國不應陷入霸佔物資、避免外流的迷思，否則會干擾全球供應鏈。

《紐時》：中國透過輸出疫苗 增加影響力

西方亦憂中國捷足先登，《紐時》認為，中國日後或透過向窮國及發展中國家提供疫苗，以增加其影響力。歐洲多國及一些非政府組織亦為免美國及中國壟斷新型冠狀病毒疫苗，已採取措施，其中流行病預防創新聯盟（CEPI）向8間有望製成疫苗的藥廠，包括CareVac提供研究資金，換取藥廠承諾在疫苗面世後，率先供應給有需要地區，不論它們能否支付費用。

不過主要藥廠及官員均預期，疫苗最快亦要在12至18個月內方可正式推出，法國賽諾菲藥廠行政副總裁勒夫（David Loew）強調，疫苗必須確保安全，「這需要時間」。

（紐約時報）

（抗疫新階段）