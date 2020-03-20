意國死亡人數超中國 德擬派兵抗疫

因為二戰歷史，出動軍隊對很多德國人來說特別敏感。克蘭普—卡倫鮑爾表示，軍方已聯絡數百預備役醫療官，並準備需要時出動保護關鍵基建、分派醫療儀器、藥物及口罩等，以及協助興建臨時醫院等。德國有22%人口在60歲以上，政府擔心德國會成為第二個意大利。總理默克爾周三罕有發表電視演說，稱為保護長者，有必要實施限制個人自由措施。

意4萬人違封城令被控 可囚12年

意大利周三（18日）再有475名新型冠狀病毒肺炎患者死亡，是單日新增死亡個案新高，全國確診病例則增至35713宗。北部的重災區貝加莫（Bergamo）火葬場不勝負荷，當局派出軍隊將遺體運到鄰近省份火化。該國實施封城禁令超過一周，已有逾4萬人因違反法令被控。

貝加莫有民眾拍攝的影片顯示，多架軍用貨車夜間從當地墳場移走棺材。軍隊發言人昨證實，已派出15輛貨車和50名士兵協助將屍體運到鄰近省份。早前貝加莫當局因火葬場超出負荷，就火化屍體的問題求助。

意大利自本月9日頒布法令，規定民眾只能在工作或購買必需品等必要時外出，原本生效至下月3日。總理孔特（Giuseppe Conte）昨受訪時表示將延長期限。當地警方在本月11至17日間截停並檢查了70萬人，發現其中4.3萬人違反法令，例如有檢測呈陽性的患者違反自我隔離命令外出購物，現被控「助長流行病傳播」，一經定罪最高刑罰是監禁12年。各地亦有神父及死者家屬因舉行喪禮，違反禁止聚集的規定而面臨起訴。

首國家元首中招 摩納哥親王確診

歐洲國家摩納哥元首阿爾貝二世親王（Prince Albert II）確診感染新型冠狀病毒，但健康無礙。這是新型冠狀病毒疫情爆發以來，首次有國家元首確診。

（衛報/路透社/CNN）

（抗疫新階段）