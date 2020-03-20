澳紐封關 美擬促國民回家

歐美亞裔湧回鄉 亞洲恐二度爆疫

澳洲將於當地時間今（20日）晚9時（香港時間今晚6時）起實施入境禁令，新西蘭則早於凌晨開始。兩國公民、永久居民及其家屬入境後須自我隔離14天。澳洲總理莫里森解釋，該國有八成病例為海外感染個案，或與歸國者有緊密接觸者。澳洲的確診個案上周二才突破100宗，但截至昨日已激增至709宗。新西蘭總理阿德恩則表示，該國全數28宗病例都是從海外感染，今次措施旨在減低風險。

至於在亞洲，多國的海外輸入個案日漸增加，或面臨第二波疫情的威脅。新加坡新增的47宗病例中，有33宗在海外感染。

韓國昨日則再有152人確診，是自周日以來首次單日新增個案再突破100宗，但未知有多少屬輸入個案。韓國當局昨日起將特別入境措施擴大至所有入境者，包括須接受體溫檢查、提供聯絡資料及下載自診程式等，亦建議自我隔離兩周。惟有關措施難阻隔無病徵患者，當局正研究採取額外行動。

因應封關，本港旅行社「縱橫遊」昨宣布，決定取消即日起至5月31日期間出發的所有澳洲旅行團。至於6月1日或以後出發的旅行團，會在稍後再作安排。由於早前已取消4月澳洲的旅行團，縱橫遊表示，今次受影響的人不多，主要是5月份出發、共6團約100人。所有受影響旅客將可免手續費退款，或保留團費6個月。

（綜合報道）

（抗疫新階段）