封城恐慌 倫敦人急儲糧 關40地鐵站 限制餐廳健身室

英女王籲緊守崗位團結一致

倫敦交通服務昨已逐漸縮減。倫敦交通局周三晚宣布40個地鐵站關閉，滑鐵盧及城市線周五起停駛，周五及周六的24小時夜間列車服務等亦會在本周末起暫停。倫敦交通局稱他們計劃下周一起逐步減少運輸網絡的載客能力，集中為關鍵行業員工提供服務，包括巴士服務會按類似周六的班次運作。英國國防部稱軍方將為抗疫提供支援，2萬軍人進入高度戒備狀態，預備役亦候命。

2萬軍人高度戒備狀態

英國首相約翰遜周三下令關閉全國各地的學校後，被問到是否採取措施封鎖倫敦時，未有排除任何方案。《衛報》周三報道指內閣辦公室去信白廳各部門，要求就首都採取嚴格措施提供建議。

《金融時報》引述政府內部消息報道，指當局可能在周五（20日）宣布封城。政府制訂的計劃包括企業停止上班、減少交通服務、限制集會等。《金融時報》昨報道，當局將對倫敦的酒吧、餐廳、商店和健身室作出新限制，但約翰遜發言人堅稱，倫敦並非封城，不會完全密封，「政府限制人們進出倫敦的可能性是零」。《金融時報》認為，有關說法是避免人們在執行新限制前大規模離開倫敦，有把病毒帶到全國各地的風險。

倫敦市長簡世德不滿未獲完全知會政府的計劃。由於預期政府將採取更嚴厲控疫措施，倫敦有民眾昨天一大早就在超市外排隊，購買瓶裝水和罐裝食品等基本生活用品。

歐盟談判代表染疫 脫歐進程變數

另外，歐盟英國脫歐首席談判代表巴尼耶昨日宣布確診，令人關注會否影響英歐貿易談判。按原定時間表，英歐要在12月31日前達成協議，但雙方分歧嚴重。

第二輪談判原定於18日在倫敦舉行，已因疫情取消。英歐第二輪談判如果遲遲無法開始，「脫歐」過渡期可能不得不延長。若英歐未能達成協議，又不延長過渡期，則英國有如「硬脫歐」，英歐將雙輸。

（衛報/路透社/金融時報）

（抗疫新階段）