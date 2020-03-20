歐美研究：青壯年重症風險不容忽視

在疫情爆發之初，不少研究指出新型冠狀病毒對長者及本身有健康問題者尤為嚴重，兒童及年輕世代重症較罕有。不過法國衛生部上周六（14日）公布，當地約300名接受深切治療的確診患者中，逾半為60歲以下。意大利亦有近四分之一確診者為19至50歲，《英國醫學期刊》指出，意國約1500名正接受深切治療的患者中，雖然50歲或以下的僅佔約一成，但當中許多均為30歲以下。

美國疾病控制及預防中心（CDC）周三（18日）發表調查報告，指出在2月12日至3月16日確診且已知年齡的2449人中，雖然最年老的一群受感染後重症及死亡風險最高，不過年輕患者情况亦不容忽視。508名入院者中，20至54歲的佔38%，而在深切治療部的121人中近半為65歲以下，20至44歲的佔12%。

美深切治療部患者近半不足65歲

美國白宮抗疫回應協調官員比爾克斯（Deborah Birx）周三警告，較年輕的「千禧世代」可能存在比此前預期更多的帶病毒者，亦可能受病疫重擊，呼籲年輕人做好保持社交距離等措施保護自己與他人。

聖迭戈州立大學心理系教授特文治（Jean Twenge）指出，現代社會存在個人主義傾向，其中年輕世代尤為顯著，易令人輕視規則及較不信任科學等建制。她認為，對未曾經歷過藉由集體合作達至良好目標的世代而言，遵從抗疫指引尤具挑戰。

世衛研究：確診兒童逾90%輕症

世衛新興疾病部門負責人范克爾克霍夫（Maria Van Kerkhove）周三亦公布最新研究，顯示中國在今年1月16日至2月8日間確診的2143名兒童中，超過90%為無症狀或輕症患者，但有6%屬嚴重及危殆，雖仍低於成人的18.5%，但家長亦應為子女做好防範。史丹福大學傳染病專家馬爾多納多（Bonnie Maldonaldo）稱，兒童重症率低有可能是病毒對兒童及成人反應有差異，但亦可能只是由於成人檢測較兒童多。

（法新社/彭博社/紐約時報）

（抗疫新階段）