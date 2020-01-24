美智庫預警失300萬職位 如大蕭條

美國旅遊協會預測，今年將有460萬個與旅遊業相關的職位流失，大部分為酒店職位，亦涉及航空、零售、餐食服務及娛樂事業。組織稱，單單這些職位流失便將令美國失業率由3.5%倍增至6.3%。

失業率倍增至6.3%

美國自由派智庫「經濟政策研究所」經濟研究員比文斯（Josh Bivens）周二撰文分析，指出新冠病毒經濟衰退無可避免，但衰退至什麼程度，為時多久以及可以有多迅速反彈，則要視乎政府政策如何作回應。若政府的財政刺激政策能對症下藥，並能在經濟疲弱之際一直維持，那麼流失職位可以大幅減少。不過，他指出，就算有溫和的財政刺激政策，美國在夏天前仍會流失300萬職位，速度跟1930年代大蕭條最壞的幾個月相似。製造業通常都在衰退時首當其衝，但比文斯稱，今次疫情對服務業低薪工作打擊尤其大。他指出，這班工人通常只有很少積蓄以抵禦經濟下行的衝擊，首輪職位流失引起的漣漪效應也更大。

多州實施人流管制 服務業重創

美國多州日前開始實施管制人流措施，不准零售、娛樂、餐飲業晚上如常營業，不少服務行業低收入僱員生計受打擊。有加州餐廳東主表示，該州要求餐廳預留充分空間隔離食客，座位大減五成，很可能要將全職改為時薪或解僱：「我們得裁員……我們怎能支付工資和照顧僱員們？」紐約市一的士司機稱，工作8小時得120美元（936港元），少了四成或以上收入。美國勞工部數據顯示，全國去年有24％受僱人士（約3360萬人）沒有有薪病假。低收入者或服務業前線人士，尤其如此。一些企業如沃爾瑪及亞馬遜早前已表示，4月底前將為確診或要受隔離的職員提供兩周薪金。

（華盛頓郵報/路透社）

（抗疫新階段）