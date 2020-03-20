分析：泵水救市救選情 削債承諾拋腦後

共和黨右派大多擁戴「小政府」的理念，向來反對政府大增開支。2008年金融海嘯後奧巴馬入主白宮，推出巨額紓困及隨後刺激經濟的措施，惹來右翼不滿。

右翼不滿奧巴馬紓困措施

不過在疫情下，特朗普及其右翼支持者也不得不「轉軚」。曾任「小政府」倡議組織主管、當年極力反對奧巴馬救助金融業的賓尼法尼亞聯邦參議員圖米（Patrick Toomey）向《華盛頓郵報》解釋稱，當年危機成因是房地產泡沫及金融機構過度槓桿，但疫症則是另一回事。

特朗普的轉軚似乎主要出於連任考慮。一名白宮官員向《華郵》表示，特朗普根本不在乎其救市方案會如何影響聯邦債務，「這完全是為了他眼中的市場及經濟，完全是關乎就業職位數字」。特朗普曾宣稱8年內能消除聯邦債務，但其前白宮幕僚長馬爾瓦尼不諱言，共和黨人在民主黨執政時會關注聯邦赤字，自己人上台後是另一回事。

議員促剔除巨企 注資救打工仔

以提出「拉弗曲線」著稱的供給學派經濟學家、曾任特朗普競選經濟顧問的拉弗（Arthur Laffer）表示，擔心向美國經濟「泵水」不足以令市場回復正常運作，害怕政府在恐慌之下做傻事。有共和黨參議員則建議，注資對象應剔除大企業，以專心救助小企業和打工仔。

（華盛頓郵報）

（抗疫新階段）