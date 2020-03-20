特朗普萬億救市 動用戰時法律 《國防生產法》可令私企優先改產政府訂單

3階段抗疫 推免費檢測有薪病假

隨着美國參議院周三以90票對8票通過的「家庭優先冠狀病毒應對法案」並呈交總統即時簽署，國會已完成頭兩階段疫情應對措施的立法。所謂「第一階段」是指總值83億美元（約674億港元）的法案，支援疫苗研發，最新通過的「第二階段」則是總值1000億美元的法案，以回應當前抗疫急需，例如解決為人詬病的檢測工具短缺問題。

「第二階段」法案主要內容包括資助增產病毒檢測套裝，並為有需要民眾免費檢測；向小企業的特定僱員提供最少兩周的有薪假「包底」；增加低收入成人公營保險Medicaid的撥款、提高失業救濟保險額、為「食物券計劃」提供額外資金，以在解僱潮開始或疫情蔓延時提供最初階段的安全網。

第三階段研派錢總值3.9萬億

特朗普簽署上述法案後，還宣布啟動韓戰時通過的《國防生產法》（Defense Production Act），以在有需要時徵用私人企業支援醫療用品供應。被指摘此前淡化疫情的特朗普，如今聲言自己某程度上儼如「戰時總統」。但在疫情引發全國停擺下，特朗普引以為傲的美國經濟面臨衰退重壓，迫使其政府如今還醞釀「第三階段」法案救市，美國傳媒指總值最少1萬億美元。據《華盛頓郵報》和《華爾街日報》分別引述財政部的備忘，指特朗普政府準備提出向民眾分兩輪一筆過「派錢」，金額按家庭人口和收入而定，總值5000億美元（3.9萬億港元）。兩輪派錢分別會在4月6日和5月18日開始。國會議員正在商討每人可得1000美元（7800港元）以至更多。

方案其他內容包括3000億美元的小企業貸款額度，另為航空業以及其他「嚴重受壓」行業分別準備500億美元和1500億美元的貸款額度，加入上述5000億美元「派錢」，合共最少1萬億美元。

參院民主黨領袖舒默不贊成一筆過「派錢」，提出該黨版本的7500億美元（約5.9萬億港元）刺激經濟方案，包括擴充失業救濟計劃，又警告還要解決其他迫切問題，例如增加口罩、醫院牀位和呼吸機的供應。隨着兩名眾議員確診，疫情已蔓延至國會山莊，為參眾兩院未來能否順利通過法案添上變數。

政府報告假設疫情長達18月

美國確診人數近1萬，CNN取得政府報告，顯示聯邦政府現在應對疫情時已假設今次疫情大流行可能長達18個月甚至更長。

（綜合報道）

（抗疫新階段）